В Заксобрание Запорожской области прошли четыре партии

В парламенте региона будут работать "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" прошли в Законодательное собрание Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Явка в Запорожской области - порядка 70%. Проходят в Заксобрание у нас четыре партии: на первом месте "Единая Россия" с результатом более 83%, [затем] ЛДПР, Коммунистическая партия и "Справедливая Россия", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий отметил, что на избирательных пунктах в Запорожской области присутствовали иностранные наблюдатели: из США, Сербии, Германии, Аргентины, всего 12 наблюдателей из других стран.

9 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что высокая явка избирателей на выборах в новых регионах России показала желание жителей этих субъектов влиять на будущее России.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.