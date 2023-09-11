10 сентября, 21:12
Единый день голосования

Турчак заявил, что "Единая Россия" сформирует большинство в парламенте Хакасии

Также партия побеждает на выборах в городской совет Абакана

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам выборов получит большинство мест в Верховном совете Хакасии и в Совете депутатов Абакана. Об этом журналистам заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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"Можно сказать, что "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах в городской совет Абакана, формирует большинство в Верховном совете, в том числе за счет одномандатников", - сказал он.

По словам Турчака, это позволит реализовать программу, с которой изначально на выборы главы региона шел депутат Госдумы Сергей Сокол, который был вынужден сняться с гонки по состоянию здоровья.

"Состояние Сергея стабилизировалось, врачи его отпускают, день, два, три - он будет дома", - сообщил Турчак.

Комментируя слухи о возможном избрании Сокола спикером парламента региона, Турчак сказал, что "про кадровые решения говорить рано". "Слухи про кадровые решения не надо обсуждать", - отметил он. По словам Турчака, сенатор от заксобрания Александр Жуков сохранит свой пост.

  

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияЕдиный день голосованияХакасия
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