Пушилин заявил, что Запад прикрывает поставки вооружений Киеву гуманитарными целями

Врио главы ДНР считает, что оно применяется для совершения военных преступлений против мирного населения

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Западные страны прикрывают поставки оружия Украине гуманитарными миссиями, однако оно применяется для совершения военных преступлений против мирного населения, считает врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Запад становится сам участником военных преступлений, потому что это оружие в основной своей массе наносит ущерб, в первую очередь, гражданскому населению. В этом вся чудовищность этого преступления, которое завуалировано под какие-то гуманитарные цели. Это же ложь, это же абсурд, не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих", - сказал Пушилин.

Также врио главы региона отметил, что миллиарды долларов, которые выделяются на поставки вооружения против мирного населения Донбасса, можно было бы потратить на восстановление водоснабжения и строительство новых водоводов в Африке. По мнению Пушилина, эта мера могла бы спасти жизни детей, которые ежедневно умирают от нехватки воды.