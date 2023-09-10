Съезд единороссов в декабре может пройти в два этапа

Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, "не закрыт кадровый вопрос"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Съезд "Единой России" перед президентскими выборами состоится в декабре, он может пройти в два этапа. Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Съезд пройдет в декабре. Один или двухэтапный", - сказал он, добавив, что окончательного решения нет.

Турчак пояснил, что "не закрыт кадровый вопрос". Он отметил, что из-за пандемии коронавируса не прошла ротация руководящих органов. "В один съезд [решать этот вопрос] неправильно", - добавил политик, предположив, что кадровые решения будут приняты в закрытом режиме.