"Единая Россия" получила больше 74% голосов на выборах в луганский горсовет

На втором месте - ЛДПР с 9,01% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 74,42% голосов избирателей на выборах в городской совет Луганска, следует из данных на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

После обработки 100% протоколов на выборах депутатов Луганского городского совета партия "Единая Россия" получила 74,42%. За ЛДПР проголосовали 9,01% избирателей, за КПРФ - 8,29%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,35%, за партию "Новые люди" - 1,62%.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" после обработки 100% бюллетеней на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики выиграла с 74,63% голосов. Позже зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская заявила, что единороссы получают 39 мест в парламенте региона, ЛДПР - 5 мест, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2 места, а КПРФ - 4.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ: в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.