10 сентября, 20:50
Единый день голосования

В Госдуме заявили, что кандидаты от "Единой России" провели честную избирательную кампанию

Замруководителя фракции единороссов в Думе Евгений Ревенко отметил, что в период предварительного голосования в партии убирали тех кандидатов, которые наносили репутационный ущерб

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" провели честную избирательную кампанию, заявил в ходе "Ночи выборов" замруководителя фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко.

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"Мы в режиме нон-стоп - 24 часа в сутки, семь дней в неделю - наблюдали и мониторили, как наши партийцы ведут свою избирательную кампанию. Я могу сказать, что наши партийцы провели честную избирательную кампанию", - сказал он.

Ревенко отметил, что еще в период предварительного голосования в партии "отцепляли" тех кандидатов, которые наносили репутационный ущерб и не соответствовали образу участника выборной кампании от "Единой России". 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Ревенко, Евгений Васильевич
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