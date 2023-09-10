Перминов заявил, что единороссы прошли стресс-тест выборами

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" отметил, что партия его выдержала, показав серьезные результаты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Прошедшие выборы стали стресс-тестом для партийной системы "Единой России" в преддверии президентской кампании 2024 года, который партия выдержала, показав серьезные результаты. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Перминов в ходе всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2023".

Перминов отметил, что текущие выборы стали для "Единой России" "очень серьезным тестом, потому что следующий фокус [внимания для партии] - это кампания по выборам президента в марте следующего года".

"Я полагаю, что стресс-тест нашей партийной системы состоялся, система партийная его выдержала, она адаптировалась к новым вызовам и новым условиям, и тот результат, который будет, он будет очень существенно отличаться от результата 2018 года. Мы отыграли все те партии, где получили неудобный, неуютный для себя результат в 2018 году. Это я уже могу абсолютно точно сказать", - заявил Перминов.

Он добавил, что согласно анализу состоявшихся выборных кампаний в регионах РФ, можно сказать, что единороссы везде добились "очень качественных, очень серьезных результатов". За это Перминов сказал огромное спасибо избирателям.