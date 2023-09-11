В ЛДПР считают, что партия после прошедших выборов устойчиво занимает второе место в РФ

Заместитель руководителя центрального аппарата партии Владимир Костин выразил надежду, что в следующем году либерал-демократам отдадут еще больше голосов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Текущие выборы показали, что ЛДПР является второй партией в стране. Такое мнение выразил заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Владимир Костин.

"Сейчас во многих регионах мы уверенно занимаем вторую позицию, по тем данным, которые уже есть на сайте федеральной избирательной комиссии. А там, где нет, отставание сократилось кратно, то есть отставание ничтожно. Поэтому мы заявляем, что ЛДПР - это вторая политическая партия в стране, прошедшие выборы тому доказательство", - сказал он в ходе марафона "Ночь выборов".

"Конечно, нет предела совершенству, и плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Нет оппозиционной партии, которая не хочет стать правящей, у нас ровно так. Поэтому, даже понимая общий тренд на второе место, не успокаиваемся и планируем, что в следующем году отдадут нам куда большее количество голосов, мы поднимемся в этой иерархии политических партий", - резюмировал политик.