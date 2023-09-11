Пасечник заявил, что готов претендовать на пост главы ЛНР

Врио главы республики отметил, что решение об этом будут принимать президент РФ Владимир Путин и вновь избранные депутаты

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов продолжать возглавлять регион, если соответствующие решения примут местные депутаты и президент России Владимир Путин.

"Решение будет принимать президент Российской Федерации, решение будут принимать вновь избранные депутаты. Если будет принято такое решение, да, буду отказываться от мандата (Пасечник возглавил список кандидатов в депутаты Народного совета от партии "Единая Россия" - прим. ТАСС) и в дальнейшем претендовать на роль главы. Если депутаты окажут мне такое доверие, значит, я готов продолжить работу на посту главы Луганской Народной Республики на благо наших жителей, на благо нашей территории и на благо нашей великой России", - сказал Пасечник журналистам в ответ на вопрос о дальнейшей процедуре после выборов.

В ЛНР прошел последний день выборов в Народный совет и представительные органы муниципальных образований. Партия "Единая Россия" получает 39 мест в Народном совете ЛНР, ЛДПР - 5 мест, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2 места, КПРФ - 4.

Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут непрямыми.

В начале августа генсовет "Единой России" предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырех новых регионов. Ими стали: врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.