10 сентября, 21:23,
обновлено 10 сентября, 21:55
Единый день голосования

"Единая Россия" в ДНР лидирует после обработки 100% протоколов

Партия набрала 78,03% голосов

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 78,03% голосов на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Читайте также
Организация выборов в новых регионах в 2023 году

"ЦИК обработал 100% протоколов, и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись. <...> Как секретарь партии "Единая Россия" я не могу не порадоваться результатам партии, они достаточно высокие - 78,03%", - сказал Пушилин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Как указано на табло ЦИК, после обработки 100% протоколов КПРФ набирает 6,43%, ЛДПР - 6,25%. Партия "Новые люди" получает 5,14%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,27%.

Единый день голосования в этом году проходил в России 10 сентября. Впервые в нем принимали участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР избирали 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПушилин, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация