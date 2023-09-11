"Единая Россия" в ДНР лидирует после обработки 100% протоколов

Партия набрала 78,03% голосов

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 78,03% голосов на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"ЦИК обработал 100% протоколов, и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись. <...> Как секретарь партии "Единая Россия" я не могу не порадоваться результатам партии, они достаточно высокие - 78,03%", - сказал Пушилин на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Как указано на табло ЦИК, после обработки 100% протоколов КПРФ набирает 6,43%, ЛДПР - 6,25%. Партия "Новые люди" получает 5,14%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,27%.

Единый день голосования в этом году проходил в России 10 сентября. Впервые в нем принимали участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР избирали 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.