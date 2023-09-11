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Единый день голосования

На выборах в Донецкий горсовет "Единая Россия" набрала 75,69% голосов

В регионе обработали 100% протоколов

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах в Донецкий городской совет набрала 75,69% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в региональном избиркоме.

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Отмечается, что следом идут ЛДПР (6,98%) и КПРФ (5,52%). Партия "Новые люди" получила 5,41% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 5,11%.

На выборах в парламент региона по итогам обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набрала 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%, "Новые люди" - 5,14%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,27%.

В Донецкой Народной Республике 8, 9 и 10 сентября избирали 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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