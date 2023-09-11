На избирательных участках работал 2 391 наблюдатель

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Приморья составила 45,59%, сообщила журналистам председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.

"Согласно данным, полученным от УИК, число избирателей, принявших участие в выборах, в абсолютных числах составляет 655 218, это 45,59%", - сказала Гладких.

Председатель совета Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий сообщил, что на избирательных участках работал 2 391 наблюдатель, ситуационный штаб за три дня не получил жалоб о нарушениях. "Три дня у нас работал ситуационный штаб <…>. За время выборов за три дня информация о существенных и, я более того скажу, даже несущественных нарушениях в штаб не поступала", - сказал журналистам Ступницкий.

Выборы губернатора прошли в Приморье с 8 по 10 сентября. Действующий глава края Олег Кожемяко набирает 72,78% голосов после обработки 100% протоколов. Кандидат от партии "Коммунисты России" Александр Андони - 5,94% голосов, Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации - 3,89%, кандидат от ЛДПР Инна Кошелева - 9,83% голосов, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Кирилл Рудюк получает 4,77%.

В регионе работали 1 265 стационарных избирательных участков.

Прошлые выборы губернатора в Приморье состоялись в сентябре 2018 года, результаты их второго тура были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. На повторных выборах в декабре 2018 года победу одержал Кожемяко, в качестве самовыдвиженца он заручился поддержкой 420,7 тыс. избирателей (61,88%).