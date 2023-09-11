Итоговая явка на выборах губернатора Магаданской области составила 35,09%

По информации председателя региональной избирательной комиссии Николая Жукова, нарушения и жалобы во время выборов не зафиксированы

ТАСС, 11 сентября. Окончательная явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области превысила 35% избирателей. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Николай Жуков.

"Явка составила 35,09%. Это хорошая явка, стандарт для региональной кампании на выборах губернатора", - рассказал собеседник агентства. На предыдущих губернаторских выборах, которые проходили в регионе в 2018 году, итоговая явка составила 39,5%.

По информации председателя, нарушения и жалобы во время выборов не зафиксированы. Окончательное решение по поводу результатов голосования избирком региона примет 14 или 15 сентября. "Результат Сергея Носова - 72,39% - можно, предварительно, считать окончательным. Журналистам позволительно уже говорить, что он победил, выборы состоялись. Но мы, избирком, пока так говорить не можем, пока не пройдут все штатные процедуры", - прокомментировал ТАСС результаты выборов Жуков.

Выборы губернатора Магаданской области длились три дня - с 8 по 10 сентября. Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов с результатом 72,39% голосов побеждает действующий глава региона Сергей Носов, представляющий партию "Единая Россия". Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 10,67%, Роман Исаев от ЛДПР - 8,75%. Представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки получил 5,77% голосов.

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Выборы в российских регионах прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.

О действующем губернаторе

Носов родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга. Доктор технических наук. С 1983 года работал в металлургической отрасли, затем начал совмещать свою деятельность с политикой.

28 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, на тот момент мэра Нижнего Тагила, в связи с отставкой прежнего главы области Владимира Печеного. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов (свыше 31,5 тыс. голосов).