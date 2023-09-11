В МИД РФ заявили о примыкании Южной Кореи к линии Запада по поддержке Киева против РФ

Директор первого департамента Азии ведомства Георгий Зиновьев отметил желание Сеула сохранить стабильные отношения с Москвой

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация на Украине оказала негативное влияние на отношения России и Южной Кореи, Сеул примкнул к линии Запада на поддержку Киева против РФ. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Украинский кризис, безусловно, оказал негативное влияние на развитие российско-южнокорейских отношений. Сеул примкнул к линии коллективного Запада по поддержке киевского режима, являющегося инструментом в прокси-войне против России с целью нанесения ей «стратегического поражения»", - сказал Зиновьев.

Так, напомнил директор департамента МИД, год назад Сеул ввел санкции в отношении РФ, "в этом году существенно расширил перечень экспортных ограничений". "Серьезные убытки понесли южнокорейские производители, продукция которых пользовалась популярностью в России. Теперь они теряют этот рынок, - отметил Зиновьев. - Между РФ и Республикой Корея прервано прямое воздушное сообщение, что создает трудности для обменов, несмотря на сохранение в силе режима безвизовых поездок граждан. К сожалению, есть немало других примеров замораживания и сворачивания двусторонних связей".

В то же время он отметил желание Южной Кореи сохранить стабильные отношения с Россией, "обеспечить их динамичное восстановление после завершения украинского кризиса", однако окончательные выводы Москва сделает "по конкретным делам".

"В Республике Корея есть те, кто уважительно относится к России и выступает за поддержание взаимовыгодных связей с нашей страной. К их числу относим и недавно назначенного посла в России господина Ли До Хуна. Думаю, что при наличии доброй воли нам вполне по силам сохранить выстроенную за 30 лет с момента установления дипотношений с Сеулом комплексную архитектуру сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях и создать условия для поступательного движения вперед в будущем", - резюмировал Зиновьев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

