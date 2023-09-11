В МИД РФ заявили, что США политизируют АТЭС

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил, что другие страны не разделяют такой подход

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты политизируют деятельность Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но другие страны не разделяют такой подход. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на международной конференции АТЭС по образованию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году, к сожалению, не все так просто под председательством Соединенных Штатов. Идет явная политизация, против чего мы категорически выступаем. Не всегда дают визы нашим делегатам, ограничивают участие, — сказал Биричевский. — Но все-таки мы не дадим такой возможности, чтобы Россия была как-то отстранена от этих общих усилий, потому что другие страны не поддерживают такой деструктивный подход, который предлагает председательство США в этом году".

При этом дипломат отметил успешное председательство Таиланда в АТЭС в прошлом году. "Очень дружеское, партнерское. Мы провели целый ряд значимых мероприятий", — заметил Биричевский.

В конференции участвуют более 100 представителей научно-образовательных элит Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Перу.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.