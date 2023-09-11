В Приамурье итоговая явка на выборах составила 38,74%

В регионе состоялись выборы губернатора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на выборах губернатора Амурской области составила 38,74%, что почти на 7,5% больше предыдущих выборов в 2018 году. Об этом в понедельник сообщили в региональном избиркоме.

«В Амурской области подводят предварительные итоги по выборам губернатора области. За должность главы региона боролись пять кандидатов. Явка составила 38,74%», — говорится в сообщении. По итогам предыдущих выборов, которые прошли в 2018 году, явка составляла 31,25%.

Наибольшую поддержку получил действующий губернатор Василий Орлов. За него проголосовали 192 134 амурчан, или 82,38% избирателей. Вторым в рейтинге избирателей стал Борис Белобородов. Его поддержали 18 417 человек, или 7,9%. Результат третьего кандидата Евгения Завгороднего составил 8 381 голосов избирателей, или 3,59% от общего числа проголосовавших. На четвертом месте Роман Санжаревский. В его пользу выбор сделали 5 254 амурчан, он получил 2,25% голосов избирателей. Замыкает пятерку Сергей Рафальский с результатом в 4 802, или 2,06%.

В свою очередь губернатор Василий Орлов выразил благодарность жителям региона за участие в голосовании. «Друзья, избирательная кампания в Амурской области подошла к концу. Благодарю всех, кто поддержал меня и команду. Развитие Приамурья обязательно будет продолжено. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы оправдать ваше доверие. Сейчас перед нами новые задачи и планы. Я уверен, что вместе с вашей поддержкой у нас получится реализовать все задуманное», — сказал он.

Выборы губернатора в Амурской области проходили с 8 по 10 сентября. В регионе работали 713 избирательных участков, включая 19 временных. По данным областного избиркома, в регионе зарегистрированы 592,8 тыс. избирателей.

Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав 55,6% голосов (108,2 тыс. голосов).