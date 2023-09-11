11 сентября, 01:07
Единый день голосования

"Единая Россия" получит 42 мандата из 50 в Заксобрании Забайкалья

По спискам партия набрала 56,94% голосов

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва и получит 42 мандата из 50. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.

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Выборы проходили по смешанной системе: 25 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, еще 25 - по партийным спискам. После обработки 100% протоколов "Единая Россия" лидирует по всем округам. По спискам партия набрала 56,94% голосов и получила еще 17 мест в Заксобрании.

У ЛДПР будет четыре мандата, КПРФ достанется три места в Заксобрании, а "Справедливой России - За правду" - одно. Партии "Новые люди", "Коммунисты России" и "Родина" не смогли преодолеть барьер в 5% и не получат мест в парламенте Забайкалья.

Явка на этих выборах составила 26,62%. Прошлые выборы в Заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка тогда была меньше - около 22%.

В этот раз выборы длились три дня с 8 по 10 сентября. Всего были зарегистрированы 456 кандидатов, из них 112 - одномандатники.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЗабайкальский край
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