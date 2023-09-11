На выборах депутатов парламента Якутии "Единая Россия" набрала 54,36% голосов

В регионе обработали 100% протоколов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия «Единая Россия» набирает 54,36% голосов избирателей на выборах депутатов парламента Республики Саха (Якутия) после обработки 100% протоколов, следует из онлайн-данных ЦИК РФ.

КПРФ набирает 13,16% голосов, «Справедливая Россия — За правду» получает 9,39% голосов, ЛДПР — 5,39%, «Новые люди» — 14,17%, «Родина» — 1,02%.

Выборы депутатов в парламент республики проходили в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов — половина избирается по партийным спискам, другая — по одномандатным округам. В выборах участвовали семь партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Новые люди» и «Гражданская платформа». Всего в списках 402 кандидата выдвинуты по единому округу и 170 кандидатов — по одномандатным избирательным округам.

В 2018 году в выборах по республиканскому округу приняли участие 321 454 избирателя, по одномандатным округам — 303 237 избирателей.