Единороссы побеждают на выборах в иркутское Заксобрание по итогам обработки протоколов

Партия набрала 54,6% голосов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" с результатом 54,6% занимает первое место на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области по итогам обработки 100% протоколов. Такие данные приведены на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

На втором месте - КПРФ с результатом 15,47%, на третьем - ЛДПР, у которой 9,62%. "Новые люди" набирают 7,34%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получает 7,06% голосов. У Российской партии свободы и справедливости 1,33%, у "Гражданской платформы" - 0,98%.

Голосование в Иркутской области проходило 8-10 сентября. Заксобрание региона состоит из 45 депутатов, 22 из них избираются по одномандатным округам и 23 - по спискам.

Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости. Явка на 18:00 (13:00 мск) 10 сентября составила 22,8%, итоговую явку избирком региона озвучит на пресс-конференции в понедельник.

Предыдущие выборы в Заксобрание Иркутской области проходили в сентябре 2018 года. Голосование проводилось в течение одного дня. Явка на 18:00 составляла около 22,5%, по итогам дня - 26,33%. Тогда лидировала КПРФ с результатом 33,94% голосов, у "Единой России" с 27,83% было второе место.



