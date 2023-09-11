11 сентября, 04:11
Единый день голосования

Кандидаты "Единой России" победили на довыборах в Думу по четырем округам

Довыборы в Госдуму проходили по округам №16 (Карачаево-Черкесская Республика), №19 (Республика Крым), №114 (Липецкая область) и №56 (Дивногорск, Красноярский край)

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" на дополнительных выборах в Госдуму победили в четырех одномандатных округах. Это следует из данных Центризбиркома РФ по итогам обработки 100% протоколов.

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Довыборы в Госдуму проходили по округам №16 (Карачаево-Черкесская Республика), №19 (Республика Крым), №114 (Липецкая область) и №56 (Дивногорск, Красноярский край).

По итогам обработки 100% протоколов единоросс, депутат Гордумы Черкесска Солтан Узденов набрал 71,16% голосов. Председатель комитета по вопросам соцполитики Горсовета Симферополя Юрий Нестеренко побеждает с результатом в 68,71% голосов. Председатель Липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов набрал 58,84% голосов, замгубернатора Красноярского края Сергей Еремин набрал 57,54% голосов.

Все выдвинутые "Единой Россией" кандидаты на довыборах в Госдуму являются победителями предварительного партийного голосования.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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