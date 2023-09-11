11 сентября, 05:18
Единый день голосования

Собянин набрал 76,39% голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

За него проголосовали 2 499 114 избирателей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин получает 76,39% голосов на выборах главы российской столицы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК России.

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За Собянина проголосовали 2 499 114 избирателей. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набирает 8,11%, или 265 374 голосов, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов - 5,61%, или 183 529 голосов, Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 5,34%, или 174 869 голосов, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") - 3,93%, или 128 701 голосов.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что около 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах в российской столице. С помощью дистанционного электронного голосования сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияЕдиный день голосованияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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