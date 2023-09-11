Единороссы получили почти 80% мандатов на муниципальных выборах в Новосибирской области

Представители от КПРФ получили три мандата, от Партии пенсионеров - два мандата, по одному - кандидаты от ЛДПР и "Справедливой России" и три мандата - самовыдвиженцы

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" получили 37 из 47 депутатских мандатов на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области, которые прошли с 8 по 10 сентября. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве региона председатель регионального избиркома Ольга Благо.

С 8 по 10 сентября в регионе проходили 23 избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов Советов депутатов муниципального уровня , замещалось 47 депутатских мандатов.

"По предварительным результатам, кандидаты от партии "Единая Россия получили 37 мандатов, или 78,72%", - сказала она.

Представители от КПРФ получили три мандата, от Партии пенсионеров - два мандата, по одному - кандидаты от ЛДПР и "Справедливой России" и три мандата - самовыдвиженцы.

В регионе завершились выборы главы региона. На пост губернатора претендовали четыре кандидата: вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - За правду"), действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") и депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ). Победу на выборах одержал действующий губернатор региона Андрей Травников, набрав 75,72% голосов.