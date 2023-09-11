Александр Гусев набрал 76,83% голосов на выборах в Воронежской области

Общая явка избирателей в регионе составила 50,18%

ТАСС, 11 сентября. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 76,83% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из онлайн-трансляции на сайте ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Павел Большов получил 5,62% голосов, выдвиженец от партии "Родина" Игорь Борисов - 3,32% голосов, глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев - 8,5%, представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Ярослав Тарасов - 4,51%.

По данным председателя избиркома региона Ильи Иванова, общая явка избирателей в регионе составила 50,18%, или более 911 тыс. человек. На прошлых выборах губернатора Воронежской области 9 сентября 2018 года итоговая явка составила 44,83%. Иванов добавил, что за три дня явка с помощью дистанционного электронного голосования составила 86,57%, или более 62,8 тыс. человек из свыше 72,6 тыс. подавших заявки избирателей. Он уточнил, что по программе "Мобильный избиратель" проголосовали 88,46% или более 43 тыс. человек из почти 50 тыс. заявителей.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав по итогам 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.