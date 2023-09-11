11 сентября, 05:44
Единый день голосования

Цивилев набирает 85,24% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы Кузбасса

Голосование проходило с 8 по 10 сентября

ТАСС, 11 сентября. Действующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 85,24% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из онлайн-данных ЦИК.

Кандидат от КПРФ Екатерина Грунтовая набирает 5,07% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%. Представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов получает 3,56% голосов.

Голосование проходило с 8 по 10 сентября. Жители региона выбирали губернатора, 46 депутатов областного парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления.

На выборах 2018 года Цивилев набрал 81,29% голосов.  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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