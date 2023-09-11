Вступление в должность избранного новосибирского губернатора планируется на 15 сентября

Андрей Травников набрал 75,72% голосов на выборах

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Процедура вступления в должность избранного губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, победившего на выборах главы региона с 75,72% голосов, планируется на 15 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

"[Инаугурация планируется] 15 сентября", - сообщил Нешумов на соответствующий вопрос ТАСС.

Действующий губернатор области Травников набрал 75,72% голосов после обработки всех протоколов. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,34%.

В голосовании приняли участие более 695,4 тыс. избирателей, что составило 31,86%. Итоговая явка на предыдущих выборах губернатора региона в 2018 году составила 29,52%. Тогда проголосовали 628 тыс. 848 избирателей.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.