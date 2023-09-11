Алтайский край стал лидером в РФ по числу избирательных кампаний с применением ДЭГ

Итоговая явка в избирательные участки, по предварительным данным, на выборах главы региона составила 31,04% от общего числа избирателей

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Алтайский край стал лидером в России по количеству избирательных кампаний с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова в ходе пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах губернатора региона и выборах в органы местного самоуправления.

"Мы [Алтайский край] оказались по Российской Федерации регионом - лидером по числу избирательных кампаний, в которых применялось дистанционное электронное голосование в этом сезоне. <…> По данным ТИК ДЭГ, на выборах губернатора Алтайского края до 4 сентября о своем желании участвовать в дистанционном электронном голосовании высказался 111 851 человек", - сказала она.

Так, для участия в выборах губернатора Алтайского края электронные бюллетени были получены 99 358 избирателями, а окончательный выбор сделали 99 060 человек.

Итоговая явка, по предварительным данным, на выборах главы Алтайского края составила 31,04% от общего числа избирателей, здесь проголосовали более 547 тыс. человек. Всего в Алтайском крае зарегистрированы более 1,8 млн избирателей.

По итогам голосования большинство голосов на выборах главы региона набрал действующий губернатор края Виктор Томенко, выдвинутый партией "Единая Россия", по итогам обработки 100% протоколов количество голосов в его пользу составило 76,16%. Второе место, согласно опубликованным данным, занимает Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) с 9,46%, третье - кандидат от ЛДПР Сергей Булаев с 7,96%, четвертое место занимает Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России" с 4,17%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.

В новость была внесена правка (09:27 мск) - передается с уточнением численности избирателей в четвертом абзаце, верно - более 547 тыс..