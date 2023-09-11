На выборах в Заксобрание Ненецкого АО большинство голосов набрала "Единая Россия"

Результат составил 43,94%

ТАСС, 11 сентября. Список партии "Единая Россия" набрал большинство голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО), сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии. Результат составил 43,94%.

"Список партии "Единая Россия" получил 43,94% голосов избирателей, принявших участие в выборах, КПРФ - 24,76%, ЛДПР - 9,93%, Коммунистическая партия "Коммунисты России" - 5,71%, "Родина" - 5,67%, "Справедливая Россия" - 4,51%, "Зеленые" - 2,95%", - сказали в избиркоме.

Явка на выборах в регионе составила 37,69%. На аналогичных выборах 2018 года явка была 35,96%.

В 2018 году по партийным спискам в НАО у "Единой России" было 35,96% голосов избирателей, у КПРФ 23,80%, у ЛДПР 17,36%, у "Родины" 5,54%, у "Справедливой России" 5,41%, у "Коммунистов России" 5,29%.

В Ненецком АО 32 194 избирателя. В регионе выбирали депутатов окружного собрания и представителей в Архангельское областное собрание. НАО является частью сложносоставного субъекта РФ с Архангельской областью.