В Башкирии после обработки 94% протоколов лидирует "Единая Россия"

По предварительным данным, явка составила 52,48%

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набрала почти 70% голосов избирателей на выборах депутатов Госсобрания Башкирии по итогам обработки 94% протоколов, сообщила на брифинге председатель республиканского центризбиркома Илона Макаренко.

"По состоянию на 10:00 (8:00 мск) на выборах депутатов Госсобрания по единому округу обработано 94,09% протоколов. По предварительным данным, явка избирателей составила 52,48%. Напомню, что на выборах депутатов Госсобрания шестого созыва явка составляла 49,08%", - сказала Макаренко.

"Единая Россия" набрала уже 69,11% голосов, КПРФ - 11,65%, ЛДПР - 7,74%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,31%, "Новые люди" - 3,37%. На 110 мандатов претендовали 844 кандидата от семи политических партий и самовыдвиженцы, отметила Макаренко.

Выборы в республике были однодневными, проходили 10 сентября. Избирались депутаты Государственного собрания - Курултая Башкирии седьмого созыва, а также депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего было 778 избирательных кампаний.

