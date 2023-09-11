11 сентября, 06:47,
обновлено 11 сентября, 07:17

Оверчук: обострение между Баку и Ереваном осложняет работу по разблокированию связей

По словам вице-премьера РФ, следующая встреча представителей России, Армении и Азербайджана по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Переговоры трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей в Закавказье продолжаются, но обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на этой деятельности. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Переговоры не приостановлены, продолжаются".

По словам Оверчука, следующая встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия.

Ранее вице-премьер по итогам последней встречи рабочей группы констатировал существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января 2021 года они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияОверчук, Алексей ЛогвиновичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаВосточный экономический форум
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