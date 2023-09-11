11 сентября, 07:07
Единый день голосования

"Единая Россия" набрала более 50% голосов на выборах в Заксобрание Архангельской области

Явка составила 28,08%

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", по данным ЦИК после обработки 100% протоколов, набрала больше всего голосов избирателей на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, получив 50,18%.

"Единая Россия" набрала 50,18%, ЛДПР 14,88%, КПРФ 10,92%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 8,99%, "Новые люди" - 5,2% (13 тыс.), "Коммунисты России" - 3,47%, "Зеленые" - 2,10% , "Родина" - 1,74%.

Как сообщили ТАСС в избирательной комиссии области, явка на выборах составила 28,08%. В 2018 году итоговая явка на аналогичных выборах составила 29,38%.

В 2018 году у "Единой России" было 31,59% голосов избирателей, у ЛДПР 23,45%, у КПРФ 18,82 %, у "Справедливой России" 15,06%, у "Коммунистов России" 4,03%, у партии "Родина" 3,72%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАрхангельская область
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