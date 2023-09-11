Явка на выборах в Заксобрание Приангарья составила менее 25%

"Единая Россия" с результатом 54,6% занимает первое место по итогам обработки 100% протоколов

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на избирательные участки по итогам трех дней голосования в Иркутской области, где выбирали депутатов Законодательного собрания, составила 24,22%, что ниже, чем на предыдущих выборах в 2018 году. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев.

"Явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 24,22%, проголосовали 443 843 избирателя. Если сравнивать с выборами 2018 года, то тогда проголосовали 26,33% или 491 580 избирателей", - сказал Дмитриев.

"Единая Россия" с результатом 54,6% занимает первое место по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте - КПРФ с результатом 15,47%, на третьем - ЛДПР, у которой 9,62%. "Новые люди" набирают 7,34%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получает 7,06% голосов. У Российской партии свободы и справедливости 1,33%, у "Гражданской платформы" - 0,98%.

"Таким образом, по спискам в Законодательном собрании 14 представителей от "Единой России", четыре от КПРФ, два от ЛДПР, два от партии "Новые люди", один из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - сказал Дмитриев.

Кроме того, из 22 одномандатных округов единороссы победили в 21-м, в одном округе прошел кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

В соответствии с законодательством Иркутской области, к распределению мандатов в региональном парламенте допускаются партии, набравшие более 5% голосов. Дмитриев уточнил, что результаты голосования на данный момент считаются предварительными, официально итоги будут подведены на заседании избирательной комиссии Иркутской области 13 сентября, когда из муниципалитетов поступят все оригиналы протоколов. "По закону у нас 20 дней на то, чтобы провести первую сессию Законодательного собрания. Она назначается избирательной комиссией Иркутской области. Мы должны назначить ее до 30 сентября", - сказал председатель облизбиркома.

О жалобах

За три дня голосования в избирком поступило 37 обращений. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования, не было. Дмитриев сообщил, что 15 907 бюллетеней были признаны недействительными. В частности, это произошло с бюллетенями на одном из участков в Братском районе, где кандидат от ЛДПР пожаловался на нарушение при выездном голосовании. При 45 заявлениях на выездное голосование там обнаружили в переносном ящике 46 бюллетеней.

Голосование в Иркутской области проходило 8-10 сентября.

Заксобрание региона состоит из 45 парламентариев, 22 из них избираются по одномандатным округам и 23 - по спискам. Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости.

Предыдущие выборы в Заксобрание Иркутской области проходили в сентябре 2018 года. Голосование проводилось в течение одного дня. Тогда лидировала КПРФ с результатом 33,94% голосов, у "Единой России" с 27,83% было второе место.