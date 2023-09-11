Котюков набрал 70,21% голосов избирателей на выборах в Красноярском крае

На втором месте - Александр Глисков (ЛДПР) с 11,32%, на третьем - Ирина Иванова (партия "Зеленые") с 8,25%

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков после обработки 100% протоколов набрал 70,21% голосов избирателей, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.

"Обработано 100% [данных с] участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Красноярского края <...>. Котюков Михаил Михайлович - 70,21%", - сказал Подушкин, добавив, что явка составила 35,55% избирателей.

На втором месте - Александр Глисков (ЛДПР) с 11,32%, на третьем - Ирина Иванова (партия "Зеленые") с 8,25%. Четвертое место занимает кандидат от КПРФ Андрей Новак (5,99%), пятое - Максим Маркерт от "Справедливой России - Патриоты - За правду" (1,7%).

Выборы губернатора Красноярского края проходили с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.