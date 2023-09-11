Глава СПЧ считает, что избирательная система РФ готова к выборам президента

Валерий Фадеев заявил, что устранены даже возможности для серьезных нарушений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования показал, что избирательная система готова к президентским выборам в марте 2024 года, устранены даже возможности для серьезных нарушений. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Я полагаю, что сегодня, по крайне мере в части общественного контроля, в России создана, возможно, самая совершенная избирательная система в мире, поэтому говорить даже о возможности каких-то серьезных, заметных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не приходится. Похоже, это почти невозможно становится сегодня", - сказал Фадеев на брифинге в Общественной палате РФ.

Он отметил, что это результат деятельности общественности и Центральной избирательной комиссии РФ за многие годы. "Это очень важно в связи с тем, что весной состоятся выборы президента. И я полагаю, что система готова к этим очень серьезным выборам", - сказал глава СПЧ.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.