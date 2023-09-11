МИД РФ: ЕС на СПЧ представит политизированный проект резолюции о правах человека в России

В дипведомстве сообщили, что в проекте резолюции будет предложено продлить еще на один год срок полномочий соответствующего странового спецдокладчика

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Европейский Союз на предстоящей 54-й сессии Совета ООН по права человека (СПЧ) вновь попытается представить политизированный и конфронтационный проект резолюции вокруг ситуации в области прав человека в России. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

11 сентября - 13 октября в Женеве состоится 54-я сессия Совета ООН по правам человека. "Ожидается, что по инициативе Евросоюза на рассмотрение СПЧ вновь будет вынесен политизированный и крайне конфронтационный проект резолюции о ситуации в области прав человека в Российской Федерации, в котором будет предложено продлить еще на один год срок полномочий соответствующего странового спецдокладчика, - указали в дипведомстве. - Россия не признает его мандат и официально заявила об отказе от любых форм взаимодействия с этой нелегитимной спецпроцедурой".

В МИД РФ отметили, что в ходе сессии СПЧ будет рассмотрен широкий спектр вопросов международной правозащитной тематики. "В их числе - защита прав детей, борьба с дискриминацией женщин, продвижение интересов коренных народов, предотвращение негативного влияния односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека, обеспечение права на развитие, доступа к питьевой воде и услугам санитарии, а также другие тематические сюжеты", - добавили в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что на мероприятии также "состоится обсуждение ситуации с правами человека в Белоруссии, Сирии, на Украине, а также в Афганистане, Бурунди, Венесуэле, Гаити, Грузии, ДРК, Камбодже, Мьянме, Никарагуа, Судане, Сомали, Шри- Ланке, Эфиопии и Южном Судане".

"Российская делегация, которая примет участие в сессии в статусе наблюдателя, намерена, как и прежде, активно использовать все имеющиеся возможности в целях преодоления конфронтации и продвижения объединительной повестки дня, а также для формирования у международных партнеров понимания важности налаживания конструктивного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека при должном уважении национальных и культурно-исторических особенностей каждого государства", - заключили в МИД России.