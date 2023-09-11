Единороссы побеждают на выборах в парламент Калмыкии после обработки 100% протоколов

Партия набрала 64,17% голосов

ТАСС, 11 сентября. Партия "Единая Россия" на выборах в Народный хурал (парламент) Калмыкии набирает 64,17% (54 064) голосов после обработки 100% протоколов, указано на онлайн-табло ЦИК РФ.

За единороссами идут КПРФ с 13,33%, партия "Новые люди" с 8,37%. "Справедливая Россия - За правду" получает в регионе 5,23% голосов, ЛДПР - 3,62%, Российская партии свободы и справедливости - 1,56%, Партия роста - 0,77%.

В выборах в Народный хурал седьмого созыва участвуют представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России - За правду", Партии роста, Российской партии свободы и справедливости, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Депутаты регионального парламента Калмыкии седьмого созыва избираются по новой системе: 17 депутатов - по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам. Ранее все 27 депутатов избирались по партийным спискам.