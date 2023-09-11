Более 2,2 тыс. жителей Новосибирской области проголосовали в ЛНР на выборах губернатора

Регион в мае взял шефство над Беловодским районом республики для оказания более адресной помощи жителям Донбасса

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. участников СВО и занимающихся восстановлением Донбасса жителей Новосибирской области проголосовали на выборах губернатора своего региона - для них была сформирована специальная участковая избирательная комиссия. Об этом рассказала председатель облизбиркома Ольга Благо на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

"Для наших участников СВО и жителей Новосибирской области, которые находятся в Беловодском районе, оказывая помощь в восстановлении Луганской Народной Республики, <…> у нас была возможность сформировать там участковую избирательную комиссию <...>, и более 2,2 тыс. человек проголосовали", - сказала Благо.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября. По итогам обработки всех протоколов на выборах главы Новосибирской области победил Андрей Травников ("Единая Россия") с результатом 75,72% - его инаугурация назначена на 15 сентября. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,34%. В голосовании приняли участие более 695,4 тыс. избирателей, что составило 31,86% - на 2,34% выше, чем на прошлых губернаторских выборах в 2018 году.

В мае Новосибирская область объявила, что возьмет шефство над Беловодским районом Луганской Народной Республики для оказания более адресной помощи жителям Донбасса. Соглашение было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Беловодский район расположен на востоке ЛНР, на границе с Ростовской областью. Население - около 23 тыс. человек.