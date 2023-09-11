"Единая Россия" получит 55 мандатов из 70 в парламенте Якутии

Выборы проходили с 8 по 10 сентября

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получит 55 депутатских мандатов из 70 в Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров.

"Мы подвели итоги по одномандатным избирательным округам. <…> Из 35 - 33 выдвиженцы политической партии "Единая Россия", - сказал Федоров. Он уточнил, что один мандат получит партия "Новые люди", также есть один самовыдвиженец.

Кроме того, по республиканскому округу "Единая Россия" получит 22 мандата. 5 мандатов будет у партии "Новые люди", 4 - у КПРФ, 3 - у партии "Справедливая Россия", 1 - у ЛДПР.

Явка составила 48,41%.

Выборы проходили с 8 по 10 сентября. В состав Госсобрания половина депутатов избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В выборах участвовали: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Родина", "Новые люди" и "Гражданская платформа". Всего в списках 402 кандидата были выдвинуты по единому округу и 170 кандидатов - по одномандатным избирательным округам.

Предыдущие выборы депутатов парламента проходили в регионе в 9 сентября 2018 года. Всего в выборах приняли участие по республиканскому округу 321 454 избирателя (50,7%), по одномандатным округам 303 237 избирателей (средняя явка 48,6%). По республиканскому округу "Единая Россия" получила 20 мандатов, КПРФ - 7, "Справедливая Россия" - 5, ЛДПР - 3. По одномандатным округам "Единая Россия" получила 23 мандата, "Справедливая Россия" - 4, КПРФ - 3, кандидаты ЛДПР и "Гражданской платформы" получили по одному мандату, еще в трех округах выиграли самовыдвиженцы.