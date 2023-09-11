11 сентября, 08:05,
обновлено 11 сентября, 08:27
Единый день голосования

Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы Самарской области

Михаил Метцель/ ТАСС
Глава Самарской области Дмитрий Азаров
© Михаил Метцель/ ТАСС

Он набрал 83,83% голосов

САМАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте ЦИК.

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Кандидат от КПРФ Алексей Лескин набирает 6,73% голосов, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%. 

Выборы губернатора Самарской области в этом году проходили в течение трех дней - с 8 по 10 сентября включительно. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. По данным областного избиркома, число избирателей - более 2,4 млн человек. Результаты выборов будут определены не позднее 19 сентября. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

До этого выборы губернатора Самарской области проходили в 2018 году в течение одного дня. Тогда итоговая явка составила 48,05%, за Азарова проголосовали 72,63% избирателей.  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАзаров, Дмитрий Игоревич"Единая Россия"Самарская область
© Информационное агентство ТАСС
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