Турчак: "Единая Россия" одержала уверенную общую победу на прошедших выборах

По словам секретаря генсовета партии, наблюдатели от "Единой России" не зафиксировали серьезных нарушений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" в ходе текущего электорального цикла одержала уверенную общую победу, наблюдатели от партии не зафиксировали серьезных нарушений. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Подведение результатов еще продолжается, но практически по всем регионам 99% бюллетеней обработано, - сказал он. - Можно сказать, что "Единая Россия" в этом электоральном цикле одержала убедительную общую победу".

Турчак отметил, что на выборах от партии работало более 40 тыс. наблюдателей, они не выявили нарушений, которые могли повлиять на ход голосования.

Секретарь генсовета единороссов указал, что на выборах в заксобрания регионов и горсоветы административных центров партия получила более 80% мандатов. "На всех уровнях - на уровне региона, на уровне областных, республиканских центров - "Единая Россия" впервые получила везде квалифицированное большинство, - подчеркнул он. - Это две трети, которые позволяют нам принимать любые решения на уровне региона и его столицы".

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах. Кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.