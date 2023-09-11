Глава Новосибирской области Травников набрал 75,72% на выборах губернатора

Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников набрал 75,72% голосов после обработки всех протоколов. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве региона председатель регионального избиркома Ольга Благо.

"По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Александрович Травников. Он получил 526 282 голоса, что составило 75,72%", - сказала Благо.

Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,34%. На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Ольга Благо также рассказала, как распределились голоса избирателей, воспользовавшихся ДЭГ (почти 11% от общего числа голосовавших): Травников - 54,6 тыс. голосов (порядка 10% его избирателей), Яковлев - 8,76 тыс. (11,8% его избирателей), Лебедев - 8,75 тыс. (17,6% его избирателей), Плотников - 4,1 тыс. (13,5% его избирателей). Заседание областной избирательной комиссии, на котором будут подписаны протоколы, пройдет 12 сентября предварительно в 15:00.

В голосовании приняли участие более 695,4 тыс. избирателей, что составило 31,86%. По словам Благо, явка на выборах губернатора в этом году была выше, чем в избирательные кампании прошлых лет. Применение в регионе дистанционного электронного голосования также повлияло на рост числа избирателей. Заявление на электронное голосование подавали 89,1 тыс. человек, более 86% из них проголосовали. Итоговая явка на предыдущих выборах губернатора региона в 2018 году составила 29,52%. Тогда проголосовали 628 тыс. 848 избирателей.

Травников отметил, что выборы в регионе были достойно организованы. "Считаю, что в этом году голосование и выборная кампания прошли максимально спокойно, уважительно и вежливо. Поэтому выборы в Новосибирской области я оцениваю как максимально честные и прозрачные, открытые, на высоком организационном уровне", - сказал губернатор. От отметил, что высокий уровень поддержки жителей Новосибирской области накладывает дополнительную ответственность на главу региона и его команду.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.