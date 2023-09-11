Моор победил на выборах главы Тюменской области

Он набрал 78,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин

ТЮМЕНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, представляющий политическую партию "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 78,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил журналистам председатель регионального избиркома Игорь Халин.

"Отчитались все 100% комиссий, все протоколы обработаны. <...> На первой позиции у нас находится Моор Александр Викторович, процент проголосовавших за него избирателей составляет 78,77%", - сказал он на брифинге.

Кандидат от ЛДПР Денис Садовников набрал 8,26% голосов, Иван Левченко от КПРФ - 7,93% голосов, представляющий партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Владимир Пискайкин - 3,62% голосов. По словам Халина, всего на выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей.

Выборы губернатора Тюменской области проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, следует из избирательного кодекса региона. В регионе задействовали 64 территориальных и 2 005 участковых избирательных комиссий. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования не выявили.