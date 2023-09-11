11 сентября, 08:36,
обновлено 11 сентября, 08:47
Единый день голосования

Воскресенский набрал 82,49% голосов на выборах губернатора Ивановской области

Пресс служба правительства Ивановской области/ ТАСС
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
© Пресс служба правительства Ивановской области/ ТАСС

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 6,42% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 4,51%

ТАСС, 11 сентября. Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 82,49% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

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Единый день голосования в России. Подведение итогов

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 6,42% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 4,51%. Павел Попов от "Справедливой России - Патриоты - За правду" получает 2,58% голосов, представитель партии "Коммунисты России" Александр Орехов - 2,26%. 

По данным пресс-службы Избирательной комиссии Ивановской области, явка на 18:00 мск в третий день голосования составила 32,37%.

Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года. На должность губернатора претендовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский, получивший 65,72% голосов избирателей. Явка составила 32,9%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Ивановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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