Воскресенский набрал 82,49% голосов на выборах губернатора Ивановской области

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 6,42% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 4,51%

ТАСС, 11 сентября. Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 82,49% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 6,42% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 4,51%. Павел Попов от "Справедливой России - Патриоты - За правду" получает 2,58% голосов, представитель партии "Коммунисты России" Александр Орехов - 2,26%.

По данным пресс-службы Избирательной комиссии Ивановской области, явка на 18:00 мск в третий день голосования составила 32,37%.

Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года. На должность губернатора претендовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский, получивший 65,72% голосов избирателей. Явка составила 32,9%.