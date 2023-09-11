В ТИК ДЭГ сообщили, что электронное голосование в 24 регионах прошло прозрачно

Глава комиссии Олег Артамонов заявил, что замечаний от избирателей и наблюдателей не поступало

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) прошло в 24 регионах РФ прозрачно, замечаний по сути голосования у наблюдателей и избирателей не возникало. Об этом сообщил глава территориальной избирательной комиссию (ТИК) по ДЭГ Олег Артамонов.

"Электронное голосование в 24 регионах прошло прозрачно, замечаний по сути голосования у наблюдателей, избирателей, избирательных комиссий не возникало. Результаты были подведены вчера окончательно в 22:28 [мск], это результаты только по электронному голосованию. В тот же момент протоколы были загружены на портал наблюдения за электронным голосованием, спустя час после окончания голосования протоколы уже были доступны всем желающим", - сообщил Артамонов на пресс-конференции по наблюдению за выборами.

Он добавил, что целью кибератак на систему ДЭГ была перегрузка системы, чтобы она "начала отказывать в выдаче бюллетеней избирателям или еще хуже - в приеме бюллетеней от избирателей". По его мнению, атаки никакого воздействия на ДЭГ не оказали.

"Нельзя сказать, что сожалеем, что разочаровали атакующих, но передаем им теплый привет. Обещаем, что на следующих выборах у них также ничего не получится", - подчеркнул глава ТИК ДЭГ.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что интернет-ресурсы Центризбиркома России за последние дни выдержали более 30 тыс. DDoS-атак. В едином дне голосования ДЭГ на федеральной платформе применялся в 24 регионах.