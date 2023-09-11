"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР по итогам выборов

ЛДПР И КПРФ получили по 6 мест, "Новые люди" - 4 мандата

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 74 мандата из 90 по итогам выборов Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на брифинге сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

Ранее сообщалось, что на выборах в парламент региона по итогам обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набрала 78,03% голосов. КПРФ набрала 6,43%, ЛДПР - 6,25%. Партия "Новые люди" получила 5,14%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,27%.

"Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 74 мандата", - сказал Высоцкий.

ЛДПР И КПРФ получили по 6 мест, "Новые люди" - 4 мандата. "Справедливая Россия - За правду!" - не прошла 5% порог, потому представители партии не получили ни одного места. Итоговый протокол подписан.

"Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования, составило 2 013 674 человека. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, составило 1 899 712", - отметил Высоцкий.

Единый день голосования в этом году проходил в России 10 сентября. Впервые в нем принимали участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР избирали 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.