11 сентября, 09:21,
обновлено 11 сентября, 09:45

Песков заявил, что практическая подготовка к президентским выборам еще не началась

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия только что прошла через достаточно беспрецедентные осенние выборы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Кремль еще не начал практическую подготовку к президентским выборам, которые запланированы в 2024 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

"В настоящий момент непосредственно в прикладном плане подготовка еще не началась", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля обратил внимание, что Россия только что прошла "через достаточно беспрецедентные [осенние] выборы". "Все-таки 20 глав регионов и региональные парламенты [избирались]. Выборы действительно были очень широкими. Сейчас они остались в прошлом, мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые. Дальше уже, по мере того как мы будем двигаться к Новому году, наступит очередь и президентской кампании", - пояснил Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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