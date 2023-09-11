Песков заявил, что практическая подготовка к президентским выборам еще не началась

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия только что прошла через достаточно беспрецедентные осенние выборы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Кремль еще не начал практическую подготовку к президентским выборам, которые запланированы в 2024 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

"В настоящий момент непосредственно в прикладном плане подготовка еще не началась", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля обратил внимание, что Россия только что прошла "через достаточно беспрецедентные [осенние] выборы". "Все-таки 20 глав регионов и региональные парламенты [избирались]. Выборы действительно были очень широкими. Сейчас они остались в прошлом, мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые. Дальше уже, по мере того как мы будем двигаться к Новому году, наступит очередь и президентской кампании", - пояснил Песков.