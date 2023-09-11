Песков: нужно довести СВО до конца, чтобы исключить угрозу терактов со стороны Киева

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Вооруженные силы России, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют методы борьбы против дронов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Киевский режим продолжает практику терактов, это обуславливает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы купировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что "киевский режим не гнушается практикой террористических атак, он не гнушается практикой покушений против известных людей, лидеров общественного мнения и, конечно, ударов по гражданским целям".

"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована", - указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют методы борьбы против дронов. "Здесь мы надеемся на то, что с течением времени сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы".

"Но главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - подытожил Песков.