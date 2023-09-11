11 сентября, 09:33,
обновлено 11 сентября, 09:55

Песков заявил, что для россиян, ставших врагами страны, вряд ли найдется место на родине

Пресс-секретарь президента РФ призвал не преувеличивать количество таких людей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Для россиян, которые стали врагами страны, вряд ли найдется место на родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав при этом не преувеличивать количество таких людей.

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В интервью РБК представитель Кремля дал прогноз о том, что россияне, уехавшие за границу после начала специальной военной операции, будут постепенно возвращаться обратно. "Кроме тех, кто стал врагами нашей страны", - подчеркнул он.

"Не нужно преувеличивать их (врагов страны - прим. ТАСС) количество, но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине", - указал Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форумВоенная операция на Украине
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