Песков заявил, что для россиян, ставших врагами страны, вряд ли найдется место на родине

Пресс-секретарь президента РФ призвал не преувеличивать количество таких людей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Для россиян, которые стали врагами страны, вряд ли найдется место на родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав при этом не преувеличивать количество таких людей.

В интервью РБК представитель Кремля дал прогноз о том, что россияне, уехавшие за границу после начала специальной военной операции, будут постепенно возвращаться обратно. "Кроме тех, кто стал врагами нашей страны", - подчеркнул он.

"Не нужно преувеличивать их (врагов страны - прим. ТАСС) количество, но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине", - указал Песков.