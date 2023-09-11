Турчак заявил, что "Единая Россия" получила поддержку 2,7 млн избирателей в новых регионах

По словам секретаря генсовета партии, такой результат говорит о доверии граждан к самой системе выборов, к партии президента и "о том, что люди действительно давно ждали возвращения в Россию"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 2,7 млн голосов жителей новых регионов на прошедших выборах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на пресс-конференции в ТАСС.

"Впервые выборы у нас прошли в новых регионах РФ. <…> "Единая Россия" во всех четырех субъектах получила квалифицированное большинство - от 77% и выше. Важную цифру хотел сегодня назвать, она уже посчитана, - в новых регионах, Донецке, Луганске, Запорожье, Херсонской области, - за "Единую Росссию" проголосовали 2,7 млн избирателей, почти 3 млн", - отметил Турчак.

По его словам, такой результат говорит о доверии граждан к самой системе выборов, к партии президента и "о том, что люди действительно давно ждали возвращения в Россию". Турчак подчеркнул, что жители новых регионов "активно голосовали и показали действительно высокую явку, невзирая на все прилеты, обстрелы, угрозы".

"Жители этих регионов продемонстрировали поддержку в ходе референдумов. Они подтвердили и закрепили эту поддержку в ходе электорального цикла уже текущего 2023 года. Такой высокий результат закономерен - в новых регионах нас хорошо и давно знают", - добавил Турчак. Он добавил, что самую высокую поддержку на выборах в заксобрания "Единой России" оказали жители Запорожской области, партия получила 83% голосов.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Выборы в новых регионах РФ прошли при высокой явке избирателей. В ДНР она превысила 76%, в ЛНР - 72,5%, в Запорожской и Херсонской областях составила более 66% и 65% соответственно.