"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Ростовской области

Партия набрала 68,28 % голосов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" победила с 68,28% голосов избирателей на выборах в Законодательное собрание Ростовской области по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

"Коммунисты России" - 3,27%, ЛДПР - 6,92%, партия "Новые люди" - 3,79%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,81%, "Единая Россия" - 68,28%, КПРФ - 11,47%", - приводятся данные обработки 1 005 протоколов участковых избирательных комиссий на информационном экране ЦИК РФ.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что по предварительным итогам голосования состав регионального парламента обновится на 50%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участвовали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе выбирали высших должностных лиц, а в 20 субъектах - депутатов законодательных органов власти.