Песков: проведение СВО стало крайним шагом по обеспечению гарантий безопасности РФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Начало специальной военной операции (СВО) было крайним вариантом достижения целей России по гарантиям безопасности для себя. Об этом в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция - это был крайний вариант для достижения наших целей. Мы должны были достигнуть наши цели, мы должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, мы должны были избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом, у своих границ", - сказал Песков.