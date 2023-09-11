11 сентября, 09:35

Песков: проведение СВО стало крайним шагом по обеспечению гарантий безопасности РФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Начало специальной военной операции (СВО) было крайним вариантом достижения целей России по гарантиям безопасности для себя. Об этом в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Специальная военная операция - это был крайний вариант для достижения наших целей. Мы должны были достигнуть наши цели, мы должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, мы должны были избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом, у своих границ", - сказал Песков. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форумВоенная операция на Украине
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